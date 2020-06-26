Из 7116 человек, которые приняли участие в тестировании по математике в Донецкой области, только 59 - дети со временно оккупированной территории.
Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на странице в Facebook.
Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% от тех, кто хотел принять участие во ВНО).
– Из 9236 зарегистрированных лиц в сегодняшнем тестировании приняли участие 7116 человек (77%). Из них 59 - это дети, которые проживают на временно оккупированной территории. Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% от тех, кто хотел принять участие в ВНО), - написал Кириленко.
Глава Донецкой ОГА добавил, что участники, которые не смогли принять участие в тестировании по уважительным причинам, имеют возможность перерегистрироваться на дополнительную сессию в течение 5 дней.
По данным Павла Кириленко, в области тестирования по математике проведены в 42 подготовленных пунктах, расположенных в Бахмуте, Константиновке, Краматорске, Курахово, Мариуполе, Покровске и Славянске. Подвоз был организован для 1,5 тысячи участников ВНО.
Напомним, 25 июня в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания. Первыми выпускники сдали математику. Сообщалось, что дети с оккупированных территорий могут не сдавать ВНО для поступления в вузы.
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Из 7116 человек, которые приняли участие в тестировании по математике в Донецкой области, только 59 - дети со временно оккупированной территории.
Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на странице в Facebook.
Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% от тех, кто хотел принять участие во ВНО).
– Из 9236 зарегистрированных лиц в сегодняшнем тестировании приняли участие 7116 человек (77%). Из них 59 - это дети, которые проживают на временно оккупированной территории. Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% от тех, кто хотел принять участие в ВНО), - написал Кириленко.
Глава Донецкой ОГА добавил, что участники, которые не смогли принять участие в тестировании по уважительным причинам, имеют возможность перерегистрироваться на дополнительную сессию в течение 5 дней.
По данным Павла Кириленко, в области тестирования по математике проведены в 42 подготовленных пунктах, расположенных в Бахмуте, Константиновке, Краматорске, Курахово, Мариуполе, Покровске и Славянске. Подвоз был организован для 1,5 тысячи участников ВНО.
Напомним, 25 июня в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания. Первыми выпускники сдали математику. Сообщалось, что дети с оккупированных территорий могут не сдавать ВНО для поступления в вузы.