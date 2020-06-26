Депутат Николаевского областного совета, руководитель областной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа рассказал, что интересы партии в городском совете представляют только 2 депутата.
Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Михаил Талпа отметил, что в данный момент интересы партии в горсовете Николаева представляют глава фракции «ЕС» Елена Киселева и депутат Константин Картошкин.
– В городском совете интересы «Европейской солидарности» сегодня представляют два депутата. Это Елена Киселева и Константин Картошкин. Сергей Танасов покинул фракцию 19 марта. Никто иной из депутатов не имеет отношения к «Европейской солидарности», потому, как они себя называют, куда входят – их личное дело. Интересы наших избирателей они не отстаивают, - сказал Михаил Талпа.
Отметим, что на выборах в 2015 году от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» (теперь «Европейская солидарность») в городской совет прошли 9 депутатов: Константин Картошкин, Татьяна Казакова, Владимир Крыленко, Елена Киселева, Анатолий Петров, Кирилл Горбуров, Евгений Рымарь, Игорь Концевой, Сергей Танасов.
Напомним, 24 июня глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева возглавила городскую организацию партии, сменив на этой должности Кирилла Горбурова.
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Депутат Николаевского областного совета, руководитель областной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа рассказал, что интересы партии в городском совете представляют только 2 депутата.
Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Михаил Талпа отметил, что в данный момент интересы партии в горсовете Николаева представляют глава фракции «ЕС» Елена Киселева и депутат Константин Картошкин.
– В городском совете интересы «Европейской солидарности» сегодня представляют два депутата. Это Елена Киселева и Константин Картошкин. Сергей Танасов покинул фракцию 19 марта. Никто иной из депутатов не имеет отношения к «Европейской солидарности», потому, как они себя называют, куда входят – их личное дело. Интересы наших избирателей они не отстаивают, - сказал Михаил Талпа.
Отметим, что на выборах в 2015 году от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» (теперь «Европейская солидарность») в городской совет прошли 9 депутатов: Константин Картошкин, Татьяна Казакова, Владимир Крыленко, Елена Киселева, Анатолий Петров, Кирилл Горбуров, Евгений Рымарь, Игорь Концевой, Сергей Танасов.
Напомним, 24 июня глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева возглавила городскую организацию партии, сменив на этой должности Кирилла Горбурова.