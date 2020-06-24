Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева возглавила городскую организацию партии, сменив на этой должности Кирилла Горбурова.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Сообщается, что 23 июня состоялось собрание Николаевского городской ячейки партии. В формате открытого праймериз и обсуждения всех предложенных кандидатур, принято решение избрать Елену Киселеву главой партии «Европейская Солидарность» в Николаеве. Также участники мероприятия утвердили новый состав Совета городской организации партии.

Кандидатура Елены Киселевой была предложена с учетом предыдущего опыта деятельности главой фракции «ЕС» в Николаевском городском совете и во время избирательных кампаний последних лет. Елена Киселева поблагодарила всех присутствующих за доверие возглавить городскую организацию.

— Мы прошли непростой путь. Но именно сейчас тот момент, когда мы должны объединиться ради наработки действенных инициатив, которые можем предложить жителям Николаева», - сказала новоизбранная глава Николаевской городской организации партии «Европейская Солидарность» Елена Киселева.





Ранее Елена Киселева вместе с руководителем партии «Европейская Солидарность» в Николаевской области Михаилом Талпой и другими активистами партии участвовала в акции «Баррикада» в поддержку Петра Порошенко в Киеве.