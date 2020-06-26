В пятницу, 26 июня, в столице в результате пожара в торговом павильоне погибла женщина.
Об этом сообщлила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
Возгорание возникло около 2:09 ночи 26 июня в киоске по улице Ревуцкого, 7-В в Дарницком районе столицы. Огонь распространился на рядом расположенный металлический павильон по приему вторичного сырья.
Прибывшие на вызов спасатели в 2:23 локализовали пожар, а в 2:31 – его ликвидировали.
Во время тушения огня в павильоне по продаже овощей они обнаружено тело женщины без признаков жизни.
На месте происшествия работали 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 спасателей. Причину возгорания устанавливают правоохранители
Напомним, утром 25 июня в Николаеве спасатели потушили пожар в кафе-пекарне на первом этаже жилого дома по улице Гонгадзе.
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В пятницу, 26 июня, в столице в результате пожара в торговом павильоне погибла женщина.
Об этом сообщлила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
Возгорание возникло около 2:09 ночи 26 июня в киоске по улице Ревуцкого, 7-В в Дарницком районе столицы. Огонь распространился на рядом расположенный металлический павильон по приему вторичного сырья.
Прибывшие на вызов спасатели в 2:23 локализовали пожар, а в 2:31 – его ликвидировали.
Во время тушения огня в павильоне по продаже овощей они обнаружено тело женщины без признаков жизни.
На месте происшествия работали 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 спасателей. Причину возгорания устанавливают правоохранители
Напомним, утром 25 июня в Николаеве спасатели потушили пожар в кафе-пекарне на первом этаже жилого дома по улице Гонгадзе.