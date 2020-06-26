На троещинском вещевом рынке в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса – COVID-19 обнаружили у 5 торговцев.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-пресс-конференции 26 июня.

По словам мэра, пока Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц, комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.

– Хочу сообщить, что вспышка коронавиурса выявлена на вещевом рынке «Троещина». Там подтвердили болезнь у пять сотрудников. Они лечатся на самоизоляции. Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц, а комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о возможность дальнейшей работы рынка. Это не шутки, - сказал Виталий Кличко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1109 человек — это наибольшее количество с начала эпидемии в Украине. Также зафиксировали 19 летальных случаев, а 541 человек — выздоровела.