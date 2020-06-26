Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа объяснил, почему депутатский корпус отказался предоставить льготы предпринимателям, арендующим коммунального имуществ на период карантина.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телефоне НИС-ТВ.

В частности, депутат отметил, что областной совет не провалил голосование, а отправил вопрос на доработку. Таким образом, был создан единый список обратившихся предпринимателей, чтобы в дальнейшем в перечень не вносились дополнительные предприятия задним числом. Список будет утвержден на ближайшей сессии областного совета.

– Областной совет не провалил голосование, областной совет попросил структурные подразделения доработать этот вопрос. Депутатам на рассмотрение не был предоставлен список тех, кому мы даем эти льготы. Было сказано дать в целом предпринимателям, которые к нам обратиться. А для того, чтобы в этом «мешке» не оказались те, кто не работал в это время, областной совет попросил список этих предпринимателе, и мы голосуем двумя руками «за». Сейчас его подготовят и, думаю, на следующей сессии мы проголосуем. Нам сказали, что их около 70 человек, это не много, но мы должны проголосовать за четкий список, чтоб задним числом никто не вносил бизнес, который не будет иметь отношение, - сказал Михаил Талпа.

Напомним, 27 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 3329-д который должен продолжить действующие и ввести некоторые новые налоговые преференции на время карантина, а также освободить до 30 июня от налогообложения зарплаты медиков и других работников, которые борются с COVID-19.