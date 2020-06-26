Почти 40% украинцев оценили первый год президентства Владимира Зеленского «хорошо» или «очень хорошо», еще 34% считают, что президент справляется «не плохо и не хорошо».

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова, проведенные с 24 по 29 апреля.

– В целом 37% опрошенных оценили деятельность В.Зеленского в течение первого года пребывания у власти «хорошо» или «очень хорошо». Относительное большинство, 34% опрошенных оценили деятельность В.Зеленского на «3» («не плохо и не хорошо»), а 28% - «довольно плохо» или «очень плохо».

В частности, немаловажен для имиджа Зеленского оказался показатель - чьи интересы, общенациональные или собственные он прежде всего защищает.

В апреле доля тех, кто придерживается мнения, что президент защищает общенациональные интересы, составляла 50%, а тех, кто придерживается мнения, что он защищает собственные интересы и интересы своего политического окружения - 33%.

Доля респондентов, которые считают новую власть лучше предыдущей, составляет 38%, 39% считают, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей, а 16% - что она хуже предыдущей. 63% респондентов ответили, что власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока не удается этого сделать, 25% считают, что власть только «имитирует усилия», и только 9% отмечают удачные действия власти.

Относительное большинство опрошенных (42%) отмечают, что общая ситуация в стране за последний год ухудшилась, 33% считают, что она не изменилась, а 15% - что она улучшилась.

Респонденты чаще всего констатируют ухудшение ситуации в уровне цен и тарифов (57%) и в экономическом положении страны (50%).

При оценке выполнения Зеленским предвыборных обещаний, большинство украинцев отмечают, что они вовсе не выполнены.

В частности, 71,5% считают, что совсем не выполнено обещание отстранения олигархов от влияния на политику, 70% - создание новых рабочих мест, 63% - установление мира на Востоке Украины, 62% - борьбы с коррупцией, 62% - внедрение реального народовластия, 56% - снижение коммунальных тарифов, 54% - детенизация экономики, легализация доходов, 53% - повышение пенсий, 50% - обеспечение больниц и школ финансированием и современным оборудованием, 47% - повышение зарплат педагогов и медиков, 46% - недопущение ущемления бизнеса правоохранителями.

Лишь 3,5% опрошенных считают, что Зеленский полностью выполнит свои предвыборные обещания, 33% ответили, что он выполнит большую часть своих обещаний, 31% - выполнит меньшую часть, 25% - практически не выполнит.

Напомним, большинство украинцев верят в искусственное происхождение коронавируса SARS-CoV-2, который вызвал пандемию в 2020 году.