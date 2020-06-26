Народный депутат от «Слуги народа» и председатель Комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, которая заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества», назвала реакцию общества на эти слова «организованным буллингом».

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В частности, Галина Третьякова заявила, что не собирается уходить с поста председателя Комитета по вопросам соцполитики.

– Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они чрезвычайно важны для меня во время организованного булинга. Многие понимают, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду в публичной встречи/лекции в Киевской школе экономики. И еще буду иметь в будущих лекциях, выступлениях, встречах. Потому никуда не собираюсь уходить под давлением извне. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь. И не было никакой возможности его реализовать если бы не наш Президент и Андрей Ермак. Потому что ходила и предлагала этот план всем политическим силам. Ни одна другая политическая сила не могла даже представить себе, что советскую социальную парадигму можно зацепить, – написала Третьякова.

Депутат также считает, что она неудачно выбрала слова, однако она имеет право на ошибку.

– Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями. Относительно дискриминации. Мы еще научимся отличать дискриминацию в имеющихся общественных процессов от разговоров. И мы еще научимся бороться с теми, кто говорит о борьбе с дискриминацией, но порождает ее своими действиями, – сообщила она.

Кроме того, Третьякова также добавила, что «держится пока» только благодаря поддержке ее родных, президента Владимира Зеленского и друзей.

– Держусь пока при поддержке семьи, Президента, фракции, офиса Президента, друзей, соратников … Фракция у нас замечательная. Несмотря на все, что говорят снаружи. Впереди еще чудесные раскрытия новых политиков, – отметила она.

Напомним, большинство депутатов фракции «Слуга народа» считают главу парламентского комитета по вопросам соцполитики Галину Третьякову профессионалом и не планируют лишать ее должности главы комитета или требовать от нее сложения депутатского мандата.