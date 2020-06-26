Специальная комиссия разрешила жителям вернуться в дома рядом с домом по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве, где 21 июня произошел взрыв.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет hromadske.

Он отметил, что поврежденный дом снесут. Сейчас разрабатывается проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и повреждений соседних сооружений.

Специальная комиссия обследовала соседние секции возле многоэтажного дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, где произошел взрыв, и дома на улице Григоренко, 41. К обследованию привлекли специалистов из «Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций».

— По заключению института, повреждений соседних секций и домов напротив нет. Комиссия приняла решение о возвращении жителей этих домов в их квартиры, - заявил Виталий Кличко.

Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.