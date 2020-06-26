Партия «Голос» проголосовала за прекращение депутатских полномочий Святослава Вакарчука.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

– Сегодня съезд партии «Голос» лишил меня депутатских полномочий. Я благодарю делегатов съезда за уважение к моему решению. Остаюсь активным членом партии «Голос». Буду помогать всем, чем смогу и там, где буду полезен. Спасибо каждому члену фракции Голос за то, что создали такую команду в парламенте. Так держать. Слава Украине, - написал он.

Напомним, Святослав Вакарчук подал заявление о сложении депутатского мандата, однако Рада не поддержала это решение. Тогда Вакарчук вышел из фракции «Голос».

Вместо Вакарчука в парламент проходит 19 номер в партийном списке - 31-летняя Алина Свидерская.

На сайте политсилы указано, что она является юристом, правозащитницей и общественным деятелем. Также член организации «Профессиональное правительство», которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов. В 2012 году окончила Кембридж с дипломом магистра права.

По данным «Опоры», Алина Свидерская является женой бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, который работал в правительстве премьера Алексея Гончарука.