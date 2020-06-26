Германия и Франция пообещали оказывать финансовую поддержку Всемирной организации здравоохранения в ее борьбе с пандемией коронавируса. Германия собирается предоставить 500 млн евро в виде финансирования и оборудования до конца этого года.

Об этом пишет NRP.

– Сегодня нам как никогда нужна сильная, эффективная, прозрачная и подотчетная ВОЗ. Отдельные национальные ответы на интернациональные проблемы обречены на провал, - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Обязательства по финансированию последовали после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования ВОЗ.

За последний бюджетный цикл Штаты предоставили более 15% от общих средств Всемирной организации здравоохранения - $893 млн.

Напомним, что в апреле Дональд Трамп заявил о приостановке выплат Всемирной организации здравоохранения для проведения анализа «роли ВОЗ в серьезном ненадлежащем управлении и сокрытии распространения коронавируса». Трамп сообщил, что Штаты ежегодно выделяют Всемирной организации здравоохранения $400-500 млн, в то время как Китай - около $40 миллионов.