Германия и Франция пообещали оказывать финансовую поддержку Всемирной организации здравоохранения в ее борьбе с пандемией коронавируса. Германия собирается предоставить 500 млн евро в виде финансирования и оборудования до конца этого года.
Об этом пишет NRP.
– Сегодня нам как никогда нужна сильная, эффективная, прозрачная и подотчетная ВОЗ. Отдельные национальные ответы на интернациональные проблемы обречены на провал, - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
Обязательства по финансированию последовали после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования ВОЗ.
За последний бюджетный цикл Штаты предоставили более 15% от общих средств Всемирной организации здравоохранения - $893 млн.
Напомним, что в апреле Дональд Трамп заявил о приостановке выплат Всемирной организации здравоохранения для проведения анализа «роли ВОЗ в серьезном ненадлежащем управлении и сокрытии распространения коронавируса». Трамп сообщил, что Штаты ежегодно выделяют Всемирной организации здравоохранения $400-500 млн, в то время как Китай - около $40 миллионов.
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Германия и Франция пообещали оказывать финансовую поддержку Всемирной организации здравоохранения в ее борьбе с пандемией коронавируса. Германия собирается предоставить 500 млн евро в виде финансирования и оборудования до конца этого года.
Об этом пишет NRP.
– Сегодня нам как никогда нужна сильная, эффективная, прозрачная и подотчетная ВОЗ. Отдельные национальные ответы на интернациональные проблемы обречены на провал, - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
Обязательства по финансированию последовали после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования ВОЗ.
За последний бюджетный цикл Штаты предоставили более 15% от общих средств Всемирной организации здравоохранения - $893 млн.
Напомним, что в апреле Дональд Трамп заявил о приостановке выплат Всемирной организации здравоохранения для проведения анализа «роли ВОЗ в серьезном ненадлежащем управлении и сокрытии распространения коронавируса». Трамп сообщил, что Штаты ежегодно выделяют Всемирной организации здравоохранения $400-500 млн, в то время как Китай - около $40 миллионов.