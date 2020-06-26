Депутат Николаевского областного совета, руководитель областной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа раскритиковал идею ОГА разработать новый туристический бренд области.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня, в ходе совещания по вопросам децентрализации при Николаевской облгосадминистрации, передает корреспондент НикВести.

В ходе мероприятия советник Главы Николаевской ОГА Виталий Сивак представлял стратегию развития турестичествой отрасли в регионе и заявил, что на данный момент идет процесс разработки нового туристического бренда Николаевщины.

В ответ на это депутат Михаил Талпа раскритиковал подобные инициативы и напомнил, что у Николаевщины уже есть туристический бренд с 2016 года.

— Есть бренд Николаева «Город на волне», мы его видели, прекрасный бренд, поздравляю разработчиков, спасибо, что подарили его городу. Вы же теперь говорите, что разрабатываете бренд для области. Вы знаете, если в поисковой строке гугл ввести запрос «Николаевщина туристическая», то сразу можно увидеть такой бренд. В 2016 году этот бренд был утвержден, его никто не отменял. Если его отменили, то скажите кто это сделал? Люди по области вложили деньги, а вы пришли и говорите: «Нет, нам с губернатором не нравится этот бренд, мы будем разрабатывать другой. Кто-то компенсирует предпринимателям их деньги?» Или вы считаете, что новый бренд улучшит развитие туристической инфраструктуры? — заявил Михаил Талпа.

Напомним, 21 апреля 2016 года, члены Совета по развитию туризма при Николаевской облгосадминистрации единогласным решением утвердили туристический бренд Николаевской области, логотипом которого стал образ Святого Николая.

Для наиболее удобного и эффективного использования бренда николаевские художники Роман Дорошенко и Николай Сурин выполнили логотип в линейном стиле. В частности, с помощью линий легко можно визуализировать и другие достопримечательности области.

Также напомним, что экс-заместитель начальника отдела по вопросам молодежи и туризма Управления молодежи и спорта Николаевской ОГА Руслан Волчецкий публично обвинил представителей клуба предпринимателей «МрійДій» в намерении присвоить бюджетные средства под предлогом развития туризма в Николаевской области. Также Руслан Волчецкий заявил, что на должность, с которой его «попросили» уволиться, планируют назначить Виталия Сивака.