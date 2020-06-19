Зимний форум «МрійДій», Виталий Сивак и Андрей Нерода

Бывший главный специалист Управления по вопросам молодежи и туризма Николаевской ОГА Виталий Сивак заявил, что не имеет отношения к клубу предпринимателей «МрійДій» и не планирует вернуться на должность в облгосадминистрации.

Так он прокомментировал НикВести заявление заместителя начальника отдела по вопросам молодежи и туризма Управления молодежи и спорта Николаевской ОГА Руслана Волчецкого, который публично обвинил представителей клуба предпринимателей «МрійДій» в намерении присвоить бюджетные средства под предлогом развития туризма в Николаевской области. Также Руслан Волчецкий заявил, что на должность, с которой его «попросили» уволиться, планируют назначить Виталия Сивака.

Виталий Сивак заявил, что информация относительно его участия в платформе «МрійДій», о чем заявил Волчецкий, не соответствует действительности, и заявил, что участвовал в зимнем форуме платформы, чтобы встретиться со школьными друзьями.

Он рассказал, что в Управлении молодежи и туризма под руководством Татьяны Чичкалюк, которая с 2003 по 2012 год официально отвечала за развитие туризма в ОГА начал работать раньше Рулана Волчецкого, и высказал мнение, что управление в прошлом гоуд работало неэффективно.

– Удивила меня ситуация с Русланом Волчецким. Одна маленькая ремарка: в управление к Татьяне Чичкалюк я пришел раньше Руслана. Это относительно его профессионализма. С ним я работал в 2017 году. Мне интересно, что поменялось в молодежной политике, политике национально-патриотического воспитания, если в 2019 году, кроме моего мероприятия «Нащадки вільних» ничего не проводилось? Что было сделано Русланом в 2019 году? Когда он шел на должность начальника управления, я писал ему предложения по развитию. Я не понимаю, почему он сказал, что я имею отношение к «МрійДій». Я не являюсь ни участником, ни акционером. Это смешно. Это личное мнение Руслана Волчецкого. У вас в новости есть фотография, это зимой был форум с «МрійДій», я увидел своих выпускников из 4-ой школы, - сказал Виталий Сивак.

Руслан Волчецкий проработал в Николаевской ОГА 11 лет, наиболее активно сотрудничая с Татьяной Чичкалюк

Также он прокомментировал заявление о том, что представитель «МрійДій» Андрей Нерода якобы предложил его кандидатуру на должность, которую занимал Руслан Волчецкий, и заявил, что не планирует возвращаться работать в Николаевскую ОГА.

– Нерода меня не предлагал. Я не имею отношениz к управлению и не собираюсь занимать эту должность, - заявил он.

В комментарии НикВести Андрей Нерода сказал, что Руслан Волчецкий должен извиниться за свои слова перед Виталием Сиваком и участниками платформы.

Стоит отметить, что в четверг, 17 июня, в Николаевской ОГА состоялось торжественное собрание Совета по вопросам туризма и рекреационно-курортной деятельности, где губернатор Александр Стадник выразил надежду решить все вопросы, связанные с недофинансированием туризма.

Ранее на сессии 24 декабря 2019 года глава ОГА объяснял низкое финансирование на сферу туризма вопросами «вопросами приоритетности».

В ходе торжественного собрании был также представлен советник главы Николаевской ОГА Александра Стадника. Им стал представитель «МрійДій» Максим Бревда. Отметим, что Максим Бревда был советником губернатора времен Петра Порошенко — Алексея Савченко.

Напомним, что подготовку к пляжному сезону Николаевская ОГА начала только 9 июня. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Facebook.

На это указывал и депутат Вознесенского районного совета, предприниматель в сфере туризма Александр Максименко на заседании туристического совета при губернаторе: «Туристический сезон уже начался, он уже в процессе, к нам уже туристы приехали, пока мы что-то обсуждаем».