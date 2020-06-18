Представитель «МрійДій» Андрей Нерода считает, что замначальника отдела молодежи и туризма Николаевской ОГА Руслан Волчецкий должен извиниться за свои слова перед Виталием Сиваком и участниками платформы. Также, по его словам, фактически направлением туризма в Николаевской области руководила Татьяна Чичкалюк, которая которая с 2003 по 2012 год официально отвечала за развитие туризма в ОГА.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Напомним, перед увольнением из Николаевской ОГА, Руслан Волчецкий публично обвинил представителей клуба предпринимателей «МрійДій» в намерении присвоить бюджетные средства под предлогом развития туризма в Николаевской области.

В комментарии НикВести он сказал, что его «попросили» написать заявление об увольнении и сегодня у него был последний рабочий день. Руслан Волчецкий считает, что его пытаются сделать виноватым в провале старта туристического сезона в Николаевской области и рассказал, что ему уже нашли замену — Виталия Сивака.

— Немного был шокирован, такими заявлениями Руслана Волчецкого. Во-первых, я и моя команда много лет создаем социальные проекты и воплощаем их в жизнь. В «МрійДій», я вошел осенью 2019 года. А проекты для популяризации нашего города и области проводим с 2004 года. И так я знаю всех чиновников, которые эти годы работали, — отметил Андрей Нерода.

Он добавил, что платформа проводила много уникальных мероприятий, однако они никогда не имели большое финансирования из бюджета.

Также, по его словам, когда он приехал на выставку в Киев, чтобы прорекламировать фестиваль воздушных змеев в Трихатах, его попросили убрать баннер и «не выпендриваться».

— Я очень уважал всегда Татьяну Александровну, и когда она мне объяснила: прежде чем делать фестивали, надо с ней советоваться, и на выставку приезжать, согласовав с ней. Я спросил у Руслана, как это понимать, он просто промолчал. Именно тогда я понял кто у нас в туризме главный, — добавил Андрей Нерода.

Руслан Волчецкий проработал в Николаевской ОГА 11 лет, наиболее активно сотрудничая с Татьяной Чичкалюк, которая с 2003 по 2012 год отвечала за развитие туризма в Николаевской ОГА

Кроме того, он подчеркнул, что Виталий Сивак не является участником платформы «МрійДій», а Руслан Волчецкий должен извиниться за свои заявления перед предпринимателями клуба и Виталием Сиваком.

— К сожалению, Виталий Сивак не входит ни в «МрійДій», ни в нашу команду. Он всю жизнь сидел специалистом в ОГА и выполнял задачи, которые ему ставили такие, как Руслан. А потом я с удивлением видел в соцсетях, как он ведет экскурсии, сотрудничает с АТОшниками, работает в туристической фирме. И выступает на туристических форумах в разных городах. Наверное, Виталий был очень честный, поэтому и из ОГА «попросили», а Руслана оставили. Наверное, именно поэтому у него телефон дешевый, а вместо машины велосипед. Поэтому я думаю, что Руслан должен извиниться, если не передо мной, то хотя бы перед Виталием и платформой «МрійДій», — резюмировал Андрей Нерода.

Отметим, что вчера в Николаевской ОГА состоялось торжественное собрание Совета по вопросам туризма и рекреационно-курортной деятельности, где губернатор Александр Стадник выразил надежду решить все вопросы, связанные с недофинансированием туризма.

До этого, 24 декабря 2019 года, глава ОГА объяснял низкое финансирование на сферу туризма вопросами «вопросами приоритетности».

Как сообзалось, подготовку к пляжному сезону Николаевская ОГА начала только 9 июня. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Facebook.