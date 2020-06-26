Руководство Баштанской громады заявило, что народный депутат от Николаевщины Игорь Негулевский не помогает решать проблемы 130 округа, от которого был избран, а только дает пустые обещания.

Об этом говорится в открытом письме руководства ОТГ к Игорю Негулевскому, опубликованном на официальном сайте громады.

Письмо написали в ответ на пост нардепа в Faсebook, в котором он отчитался о посещении Баштанской многопрофильной больницы и указал на проблемы, существующие в медучреждении.

Он назвал больницу одной из лучших в области, при этом добавив, что местная власть игнорирует проблемы.

— Среди проблемных вопросов, которые поднимались в беседе с главным врачом — незавершенное строительство хосписа, которое продолжается с 2016 года, отсутствие жилья для работников медицинского учреждения, игнорирование местными властями мольб отремонтировать подъездные дороги к больнице и обустроить парковку для посетителей. Устаревший томограф нуждается в замене, — написал нардеп.

В ответ на это руководство громады заявило, что Игорь Негулевский не оказывает никакой помощи ОТГ, а только дает пустые обещания. В частности, в письме указали, что нардеп ранее обещал помочь с выделением 3 миллионов гривен для больницы.

— Это очень хорошо, что Вы наконец увидели и признали, что КНП «Баштанская многопрофильная больница» является одной из лучших в области, но почему-то пропустили, что стала она такой стараниями той же сейчас «неугодной» Вам местной власти, руководства заведения и предпринимателей, сельхозпроизводителей громады. Нам очень жаль, что иногда приезжая к нам, Вы выискиваете только проблемные вопросы, никак не помогая их решать, или даете пустые обещания, как приобретение автобуса для пассажирских перевозок или выделение средств в размере 3 миллионов гривен для этой же больницы, — говорится в письме.

Местные власти добавили, что Баштанский городской совет в 2020 году выделил 4,5 миллиона гривен для того, чтобы больница получила статус опорной, при этом пожертвовав средствами на ремонт дорог.

Нардепу напомнили и о том, что он должен отчитаться перед избирателями, согласно законодательству.

— Пытаясь унизить местные власти, Вы тем самым унижаете депутатский корпус, исполнительные органы городского совета и всю громаду. О том, что в громаде есть еще много проблем мы знаем больше Вашего и стараемся их решать. К сожалению, не всегда получая понимание и поддержку руководства высшего уровня. Если Вас действительно, как народного избранника, интересуют проблемы и достижения нашей громады, то мы Вас приглашаем, нам есть что Вам показать и что у Вас спросить. Кстати, возможно, и отчет послушаем, который в соответствии с ЗУ «О статусе народного депутата Украины» должен быть, если не два, то хотя бы один раз в год, — отметили в письме.

Также руководство громады заявило, что Игорь Негулевский отказывается сотрудничать с местными депутатами.

— К тому же, то, что Вы заявили депутатам городского совета, которые к Вам обратились с проблемами, что будете работать с теми, кто придет к власти после выборов 25 октября 2020 года, говорит само за себя. Это надо понимать так, что эта местная власть и депутаты не «ваши», а те что придут будут «ваши» и им будете помогать. Следует заметить, уважаемый господин Игорь, что избиратели те же, и для них работать нужно независимо от политической принадлежности, а в зависимости от их потребностей и приказов, — добавили в ОТГ.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский также обвинил мэра Николаева Александра Сенкевича и городской совет в затягивании вопроса передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».