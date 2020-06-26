Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский обвинил мэра Николаева Александра Сенкевича и городской совет в затягивании вопроса передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».

Об этом он заявил в среду, 24 июня, в ходе визита главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии и нардепов от Николаевщины на завод «Океан».

Игорь Негулевский утверждает, что при первой попытке передачи моста городской совет не передал в «Укравтодор» весь необходимый пакет документов.

— Дело в том, что действующие мэр Сенкевич и горсовет по второму кругу начали передавать документы на мос в укравтодор. Первый раз это было где-то в районе нового года, они передали пакет документов, но сделали это неправильно и вот буквально неделю назад они снова передали новый пакет документов, — заявил Игорь Негулевский.

Также отметим, что во время пресс-конференции по случаю презентации Штаба партии «Слуга народа» в Николаеве Давид Арахамия заявил, что в этом году Николаевщина могла бы получить 1,5 миллиарда гривен на ремонт Варваровского моста, если бы не проволочки в его передаче на баланс «Укравтодора».

— Впервые за историю Украины было выделено столько денег на дороги Николаевщины в этом году. Мы бы выделили, кстати, гораздо больше, на полтора миллиарда, если бы городская власть успела подготовить документы на мост. Мы не смогли выделить еще полтора миллиарда только потому что 6 месяцев собирали документы, передали в Укравтодор, оказалось, не полный комплект. Потом снова попросили, но в конечном итоге мы пропустили этого год, когда могли бы выделить еще полтора миллиарда на мост, — заявил Давид Арахамия.

Напомним, что 6 февраля депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора Варваровского, Ингульского и Широкобальского мостов.

В марте Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что Укравтодор заканчивает подготовку документов и готовит представление на Кабинет Министров о передаче Варваровского моста на баланс государства.

Ранее, во время брифинга в Очакове 20 ноября 2019 года, президент Владимир Зеленский заставил главу Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года. До этого Владимир Зеленский заявлял, что решение проблемы Варваровского моста — это первоочередная задача губернатора.

2 октября, во время визита в Николаев, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что для передачи Варваровского моста на баланс государства, необходимо еще одно решение сессии городского совета. После чего глава Службы автомобильных дорог Владислав Невеселый обвинил мэра Николаева в затягивании процесса передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» на первоначальном этапе.

Глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что Варваровский мост в Николаеве передадут на баланс ведомства летом 2020 года.

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета в начале июня 2020 года заявляли, что ожидают подписание акта приема-передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».

Также напомним, что владелец завода «Океан» Николай Капацына заявил, что его предприятие готово изготовить все необходимые металлические элементы для постройки «японского» и ремонта Варваровского моста в Николаеве.