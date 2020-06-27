Впервые за время независимости Украины операторы Очаковского 73 морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого десантировались с помощью парашютов на остров Березань и Кинбурнскую косу.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Сообщается, что десантировались операторы с высоты 1,5 километра в полной экипировке: с оружием и снаряжением, необходимым для выполнения задач в тылу противника.

— Один за другим держали дистанцию. Конечно, адреналин зашкаливал, когда видишь под собой море и только клочок земли. Для координации приземления использовали радиостанции, ведь сам остров нам неизвестен, мы на него приземлились впервые, - поделился впечатлениями разведчик.

Отмечается, что за период независимости десантирование парашютом на морское побережье осуществлялось впервые.

— Для более скрытого ввода групп в тыл противника разведчики десантировались не над островом Березань, а за 3 километра, что делает невозможным идентификацию парашютиста в воздухе и позволяет скрытно войти в тыл, - сказано в сообщении.

Напомним, что операторы-разведчики Очаковского 73 морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого провели тренировку по захвату судна и ведению боя на корабле.