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Операторы-разведчики Очаковского 73 морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого провели тренировку по захвату судна и ведению боя на корабле.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Разведчики в составе абордажных групп отрабатывали ведение ближнего боя на кораблях отечественных Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Абордажные группы морского центра отрабатывают ближний бой, что предполагает контакт на чрезвычайно близких дистанциях между противниками в условиях замкнутого пространства, недостаточного освещения и незнакомых помещений.
Особенностью ближнего боя на кораблях в трюмах является то, что он может происходить в помещениях без освещения или в условиях, когда команда ведет борьбу за работу корабль.
Отмечается, что этот этап обучения является плановой частью тренировок действий в воде, в которых принимают участие бойцы центра последнее время.
Ранее сообщалось, что военнослужащие очаковского 73-го морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого отрабатывали прыжки с парашютом.
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Операторы-разведчики Очаковского 73 морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого провели тренировку по захвату судна и ведению боя на корабле.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Разведчики в составе абордажных групп отрабатывали ведение ближнего боя на кораблях отечественных Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Абордажные группы морского центра отрабатывают ближний бой, что предполагает контакт на чрезвычайно близких дистанциях между противниками в условиях замкнутого пространства, недостаточного освещения и незнакомых помещений.
Особенностью ближнего боя на кораблях в трюмах является то, что он может происходить в помещениях без освещения или в условиях, когда команда ведет борьбу за работу корабль.
Отмечается, что этот этап обучения является плановой частью тренировок действий в воде, в которых принимают участие бойцы центра последнее время.
Ранее сообщалось, что военнослужащие очаковского 73-го морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого отрабатывали прыжки с парашютом.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный