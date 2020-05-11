Операторы-разведчики Очаковского 73 морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого провели тренировку по захвату судна и ведению боя на корабле.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Разведчики в составе абордажных групп отрабатывали ведение ближнего боя на кораблях отечественных Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Абордажные группы морского центра отрабатывают ближний бой, что предполагает контакт на чрезвычайно близких дистанциях между противниками в условиях замкнутого пространства, недостаточного освещения и незнакомых помещений.

Особенностью ближнего боя на кораблях в трюмах является то, что он может происходить в помещениях без освещения или в условиях, когда команда ведет борьбу за работу корабль.

Отмечается, что этот этап обучения является плановой частью тренировок действий в воде, в которых принимают участие бойцы центра последнее время.

Ранее сообщалось, что военнослужащие очаковского 73-го морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого отрабатывали прыжки с парашютом.