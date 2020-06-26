В Херсонской областной государственной администрации заявили, что ограничили круг журналистов, которые присутствовали во время визита президента в регион, из-за карантина.
Об этом говорится в сообщении Херсонской ОГА на официальной странице в Facebook
«Сегодня состоялось чудесное и значимое пресс-событие для Херсонской области с участием президента Украины и представителей правительства. Мы очень благодарны всем медиа, которые приняли участие в мероприятии.
Однако в связи с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 и ежедневой фиксацией антирекордов заражений количество присутствующих представителей СМИ на мероприятии было ограничено», — отметили в ОГА.
Представители местной облгосадминистрации заявили, что «были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию».
«Был сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики», — говорится в сообщении.
В ОГА добавили, что не были приглашены представители СМИ, которые не имеют аккредитации, а также блоггеры. В то же время в событии участвовали представители таких СМИ: UA Херсон, ТРК «Твой плюс», ТРК «Херсон плюс», ТРК «ВТВ плюс» и газета «Новый день».
В администрации также отметили, что со всех объектов, на которых был Владимир Зеленский, велась прямая трансляция на странице Офиса Президента.
Ранее сообщалось, что Херсонские средства массовой информации устроили флешмоб — публикуют пустые страницы о визите в область президента Владимира Зеленского.
До этого ряд местных СМИ объявили бойкот, так как, по их словам, их не уведомили о визите и не аккредитовали.
Напомним, в июле 2019 года во время своего визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы чиновники не ограничивали средства массовой информации в доступе на различные мероприятия, в том числе и с его участием.
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В Херсонской областной государственной администрации заявили, что ограничили круг журналистов, которые присутствовали во время визита президента в регион, из-за карантина.
Об этом говорится в сообщении Херсонской ОГА на официальной странице в Facebook
«Сегодня состоялось чудесное и значимое пресс-событие для Херсонской области с участием президента Украины и представителей правительства. Мы очень благодарны всем медиа, которые приняли участие в мероприятии.
Однако в связи с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 и ежедневой фиксацией антирекордов заражений количество присутствующих представителей СМИ на мероприятии было ограничено», — отметили в ОГА.
Представители местной облгосадминистрации заявили, что «были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию».
«Был сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики», — говорится в сообщении.
В ОГА добавили, что не были приглашены представители СМИ, которые не имеют аккредитации, а также блоггеры. В то же время в событии участвовали представители таких СМИ: UA Херсон, ТРК «Твой плюс», ТРК «Херсон плюс», ТРК «ВТВ плюс» и газета «Новый день».
В администрации также отметили, что со всех объектов, на которых был Владимир Зеленский, велась прямая трансляция на странице Офиса Президента.
Ранее сообщалось, что Херсонские средства массовой информации устроили флешмоб — публикуют пустые страницы о визите в область президента Владимира Зеленского.
До этого ряд местных СМИ объявили бойкот, так как, по их словам, их не уведомили о визите и не аккредитовали.
Напомним, в июле 2019 года во время своего визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы чиновники не ограничивали средства массовой информации в доступе на различные мероприятия, в том числе и с его участием.