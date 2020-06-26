Фото/ Офис Президента

В Херсонской областной государственной администрации заявили, что ограничили круг журналистов, которые присутствовали во время визита президента в регион, из-за карантина.

Об этом говорится в сообщении Херсонской ОГА на официальной странице в Facebook

«Сегодня состоялось чудесное и значимое пресс-событие для Херсонской области с участием президента Украины и представителей правительства. Мы очень благодарны всем медиа, которые приняли участие в мероприятии.

Однако в связи с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 и ежедневой фиксацией антирекордов заражений количество присутствующих представителей СМИ на мероприятии было ограничено», — отметили в ОГА.

Представители местной облгосадминистрации заявили, что «были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию».

«Был сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики», — говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что не были приглашены представители СМИ, которые не имеют аккредитации, а также блоггеры. В то же время в событии участвовали представители таких СМИ: UA Херсон, ТРК «Твой плюс», ТРК «Херсон плюс», ТРК «ВТВ плюс» и газета «Новый день».

В администрации также отметили, что со всех объектов, на которых был Владимир Зеленский, велась прямая трансляция на странице Офиса Президента.

Ранее сообщалось, что Херсонские средства массовой информации устроили флешмоб — публикуют пустые страницы о визите в область президента Владимира Зеленского.

До этого ряд местных СМИ объявили бойкот, так как, по их словам, их не уведомили о визите и не аккредитовали.