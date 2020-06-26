Техническая работа над черными ящиками сбитого в Иране украинского «Боинга» начнется в следующем месяце.

Такой прогноз озвучило французское Бюро расследований и анализа вопросов безопасности гражданской авиации (BEA) 26 июня, сообщает Радио Свобода.

По сообщению BEA, Иран обратился в бюро за «технической помощью» по восстановлению и загрузке данных из черных ящиков сбитого «Боинга 737».

«Начало технической работы запланирован на 20 июля. Сфере безопасности расследования осуществляет Иран», — отметили в учреждении.

Совет по транспортной безопасности Канады, многие граждане которой находились на борту сбитого самолета, сообщил, что «пошлет команду расследователей, чтобы принять участие в загрузке данных» из черных ящиков.

Ожидается, что они содержат информацию о последних моментах перед тем, как самолет сбила ракета.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.