В некоторых регионах могут снова запретить работу общественного транспорта из-за роста заболеваемости коронавируса.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью BBC News Украина.

— Есть рост количества больных. Относительно закрытия транспорта — это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта, — отметил Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль также добавил, что решение о закрытии транспорта в Киеве зависит от местных властей.

Напомним, также, представитель ВОЗ заявил, что во время второй волны пандемии от коронавируса могут умереть миллионы людей по всему миру.