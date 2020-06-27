В некоторых регионах могут снова запретить работу общественного транспорта из-за роста заболеваемости коронавируса.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью BBC News Украина.
— Есть рост количества больных. Относительно закрытия транспорта — это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта, — отметил Денис Шмыгаль.
Денис Шмыгаль также добавил, что решение о закрытии транспорта в Киеве зависит от местных властей.
Напомним, также, представитель ВОЗ заявил, что во время второй волны пандемии от коронавируса могут умереть миллионы людей по всему миру.
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В некоторых регионах могут снова запретить работу общественного транспорта из-за роста заболеваемости коронавируса.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью BBC News Украина.
— Есть рост количества больных. Относительно закрытия транспорта — это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта, — отметил Денис Шмыгаль.
Денис Шмыгаль также добавил, что решение о закрытии транспорта в Киеве зависит от местных властей.
Напомним, также, представитель ВОЗ заявил, что во время второй волны пандемии от коронавируса могут умереть миллионы людей по всему миру.