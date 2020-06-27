Конгресс США поддержал законопроект, который предусматривает преобразование столицы страны города Вашингтон в 51-ый штат.

Об этом сообщает CNN.

За законопроект, автором которого является демократка Элеонор Холмс, проголосовали 232 конгрессмена, против высказались 180.

Согласно законопроекту, территория города Вашингтон будет ограничиваться небольшим районом с федеральными зданиями (Белый дом, Верховный суд, Конгресс и другие).

Если Вашингтон станет 51-ым штатом, то на два человека увеличится число сенаторов и на пять человек — количество конгрессменов.

Для того, что закон вступил в силу, его должен поддержать Сенат, где большинство республиканцев не поддерживают инициативу. После этого его еще должен подписать президента США.

Дональд Трамп в интервью New York Post выступал против подобной инициативы.

— Вашингтон никогда не будет штатом… Это произойдет только если у нас есть очень-очень глупые республиканцы, — заявил Дональд Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл в штате Вашингтон захвачен «внутренними террористами» — радикально-левыми демократами.