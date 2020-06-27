Венгрия заявила о готовности направить подразделение многонационального инженерного батальона «Тиса» для преодоления последствий непогоды на западе Украины.

Об этом, в пятницу, 26 июня, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

— Искренне благодарен, что мой коллега и друг Петер Сиярто так быстро откликнулся на украинское предложение привлечь Многонациональный инженерный батальон Тиса для преодоления последствий непогоды в западных украинских областях. Именно так должны действовать настоящие партнеры и добрые соседи, — написал Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что батальон готов отправиться в указанное место.

Инженерный батальон «Тиса» был сформирован 15 ноября 2002 года в Будапеште главами генеральных штабов венгерской, румынской армий, Вооруженных Сил Словацкой Республики и Украины. Основной задачей инженерного батальона Тиса, который насчитывает более полутысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины, являются: эвакуация населения, техники и имущества из зоны стихийного бедствия, расчистка завалов, восстановление дорог, гидротехнических сооружений, регулирование русел реки, охрана объектов, сопровождение гуманитарной помощи и тому подобное.

Напомним, острая фаза ликвидации самых тяжелых последствий наводнения на западе Украины займет около десяти дней. Это будут работы для восстановления самых необходимых объектов.