Местные власти решили ужесточить карантин в Киевской области. С 26 июня в регионе запретили массовые мероприятия, обязали рестораны закрываться после 22:00, а также усилили контроль.
Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской областной государственной администрации.
Сообщается, что в Киевской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации запрещены массовые мероприятия в помещениях. При этом можно проводить мероприятия с привлечением не более 10 человек с соблюдением санитарных правил.
Также с 26 июня время работы заведений общепита и развлекательных учреждений ограничено до 22:00.
Кроме того, усилен контроль:
за соблюдением противоэпидемических мер на городском, пригородном, междугородном внутриобластном транспорте
за соблюдением противоэпидемических мер на рынках, в заведениях торговли, питания и детсадах;
за соблюдением противоэпидемических мер со стороны субъектов хозяйствования.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам.
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Местные власти решили ужесточить карантин в Киевской области. С 26 июня в регионе запретили массовые мероприятия, обязали рестораны закрываться после 22:00, а также усилили контроль.
Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской областной государственной администрации.
Сообщается, что в Киевской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации запрещены массовые мероприятия в помещениях. При этом можно проводить мероприятия с привлечением не более 10 человек с соблюдением санитарных правил.
Также с 26 июня время работы заведений общепита и развлекательных учреждений ограничено до 22:00.
Кроме того, усилен контроль:
за соблюдением противоэпидемических мер на городском, пригородном, междугородном внутриобластном транспорте
за соблюдением противоэпидемических мер на рынках, в заведениях торговли, питания и детсадах;
за соблюдением противоэпидемических мер со стороны субъектов хозяйствования.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам.