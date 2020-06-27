В 13 областях Украины наблюдается увеличение новых случаев COVID-19. Из-за этого региональные комиссии ТЭБ и ЧС могут принять решение об усилении карантина.

Об этом во время брифинга 27 июня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет «Слово и дело».

По его словам, ужесточить карантин могут из-за роста новых случаев коронавируса, а также из-за заполненности больничных коек.

— В условиях адаптивного карантина, вы видели рост в некоторых областях, увеличение новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнения коек в больницах, выделенные под COVID-19. Критерии, которые определены в постановлении - они увеличены в 13 областях - это и западные области, это и Киев. Поэтому, будет соответствующее представление от санитарных врачей областей и на региональной комиссии ТЭБ и ЧС, которые уже будут принимать решение об усилении карантинных мероприятий на территории того или иного региона, - заявил министр.

При этом Степанов уточнил, что усиления карантина может касаться работы городского транспорта, спортивных и дошкольных учреждений.

Напомним, что местные власти решили ужесточить карантин в Киевской области. С 26 июня в регионе запретили массовые мероприятия, обязали рестораны закрываться после 22:00, а также усилили контроль.