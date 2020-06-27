Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что Украина должна быть в Европейском Союзе, и задача власти — приближать этот день.

Об этом этом он написал на своей странице в сети Facebook в шестую годовщину подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Он подчеркивает, что членство в ЕС соответствует воле большинства украинцев, что закреплено в Конституции и является цивилизационным выбором ради мира, стабильности и благополучия.

— Ровно шесть лет сегодня исполняется с того момента, как мне выпала большая честь и историческая миссия поставить свою подпись под Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. После революционных событий на Майдане и предательской позиции власти Януковича этот шаг получил еще большую символическую значимость. Одной подписью мы заложили несокрушимый фундамент европейской интеграции Украины, - написал Петр Порошенко.

Он подчеркивает, что членство в ЕС соответствует воле большинства украинцев, и оно является выбором ради мира, стабильности и благополучия.

— Соглашение с ЕС — это инструмент комплексной и системной подготовки к достижению этой цели. Это указатель нашего движения в Евросоюз - сообщества свободных и процветающих народов. Несмотря на невероятные сложности, экономическую турбулентность и войну с агрессором мы делали все возможное и невозможное для возвращения в общий европейский дом, - заявил Петр Порошенко.

Он также отметил, что нынешняя власть громко декларирует приверженность евроинтеграционному курсу, и хотелось, чтобы эти декларации превратились в реальные дела.

— Уточню: не в дела против Порошенко еще и за подписание Соглашения или безвиз, а в реальные достижения на пути к нашему вступлению в ЕС. А задач много: обновление Соглашения, интеграция в цифровой и энергетический рынки, общее авиационное пространство, ассоциация с Шенгеном, и, наконец, перспектива членства. Никому не позволено пересмотреть и, не дай Бог, отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло, - добавил Петр Порошенко.

Напомним, что по приглашению Президента Европейской народной партии глава «Европейской Солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко принял участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства.