Европейский союз с 1 июля откроет внешние границы для граждан менее 20 стран. Для украинцев страны ЕС пока останутся закрытыми.
Об этом пишет Politico.
Сообщается, что в пятницу в ЕС достигли предварительной договоренности о критериях определения стран, граждане которых смогут с 1 июля посещать страны-участницы Евросоюза. По словам дипломатов, границы откроются для стран, в которых уровень заболеваемости коронавирусом равен или ниже среднего показателя по ЕС за две недели на 100 тысяч человек.
Также сообщается, что в списке сначала будет менее 20 стран. Он будет обновляться каждые две недели, страны будут добавляться с учетом эпидемиологической ситуации.
При этом уточняется, что у каждого отдельного члена ЕС есть право открывать границы для третьих стран, но Брюссель рассчитывает, что блок будет единым в этом вопросе.
По данным газеты NYT, в этот список попали:
Алжир
Австралия
Канада
Грузия
Япония
Черногория
Марокко
Новая Зеландия
Руанда
Сербия
Южная Корея
Таиланд
Тунис
Уругвай
Андорра
Сан-Марино
Монако
Ватикан
При этом Китай могут включить в список, если он откроет свои границы на взаимной основе.
Напомним, что с 1 июля Турция откроет свои границы для иностранных туристов, а также восстановит регулярные пассажирские перевозки с Украиной.
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Европейский союз с 1 июля откроет внешние границы для граждан менее 20 стран. Для украинцев страны ЕС пока останутся закрытыми.
Об этом пишет Politico.
Сообщается, что в пятницу в ЕС достигли предварительной договоренности о критериях определения стран, граждане которых смогут с 1 июля посещать страны-участницы Евросоюза. По словам дипломатов, границы откроются для стран, в которых уровень заболеваемости коронавирусом равен или ниже среднего показателя по ЕС за две недели на 100 тысяч человек.
Также сообщается, что в списке сначала будет менее 20 стран. Он будет обновляться каждые две недели, страны будут добавляться с учетом эпидемиологической ситуации.
При этом уточняется, что у каждого отдельного члена ЕС есть право открывать границы для третьих стран, но Брюссель рассчитывает, что блок будет единым в этом вопросе.
По данным газеты NYT, в этот список попали:
Алжир
Австралия
Канада
Грузия
Япония
Черногория
Марокко
Новая Зеландия
Руанда
Сербия
Южная Корея
Таиланд
Тунис
Уругвай
Андорра
Сан-Марино
Монако
Ватикан
При этом Китай могут включить в список, если он откроет свои границы на взаимной основе.
Напомним, что с 1 июля Турция откроет свои границы для иностранных туристов, а также восстановит регулярные пассажирские перевозки с Украиной.