С мая в Украине почти втрое увеличилось количество пневмоний, которые выявляют в сутки.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 27 июня.

— Сейчас мы за сутки тестируем от 700 до тысячи новых случаев пневмоний. В мае, когда мы начали смягчать карантинные мероприятия, это количество было около 250-300 случаев в день. То есть почти в 3 раза увеличилось количество пневмоний, - рассказал министр.

Он отметил, что это происходит в июне — в летний период, когда обычно количество пневмоний существенно падает, потому что заболевание имеет определенную сезонность.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что показатель летальности вследствие осложнений от коронавируса в Украине снизился.