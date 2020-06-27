Президента Владимир Зеленский заявил, что в Украине очень низкий уровень антисемитизма.

Об этом он сказал в ходе визита в синагогу Хабад в Херсонской области, которую в апреле пытались поджечь.

В частности, Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за быстрое установление причастных к преступлению.

— Главное, что на международном уровне - что тоже важно - оценят. Потому что есть гибридная информационная война, когда рассказывают, что у нас ксенофобия, антисемитизм. Такие поступки очень важны, чтобы показать: в Украине уровень антисемитизма очень низкий, - отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что все граждане, несмотря на национальность или вероисповедание, защищены государством и правоохранителями.

Напомним, что ночью 20 апреля в здание синагоги в Херсоне бросили так называемый «коктейль Молотова». Пожара не случилось, поскольку зажигательная смесь не разгорелась. В мае Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала двоих мужчин, которые пытались поджечь синагогу в Херсоне.