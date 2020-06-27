В Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области напали на съемочную группу российской телеведущей Ксении Собчак.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

— Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били (российского журналиста Сергея, - прим.) Ерженкова, - заявила она.

По словам Собчак, у съемочной группы отобрали камеру и забрали съемки избиения. Телеведущая вызвала полицию.

Она опубликовала видео, на котором показала, кто совершил нападение.

По ее словам, в монастырь они приехали с целью провести расследование.

— Помимо призывов отрицать пандемию, мы расследовали издевательства над детьми. У нас несколько разных показаний бывших послушников, которые свидетельствуют, что их избивали, когда они были подростками, в качестве «наказания» за провинности, - отметила она.

Напомним, что в Харькове неизвестные жестоко избили активиста местной ячейки «Партии Шария».