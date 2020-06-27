В Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области напали на съемочную группу российской телеведущей Ксении Собчак.
Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
— Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били (российского журналиста Сергея, - прим.) Ерженкова, - заявила она.
По словам Собчак, у съемочной группы отобрали камеру и забрали съемки избиения. Телеведущая вызвала полицию.
Она опубликовала видео, на котором показала, кто совершил нападение.
По ее словам, в монастырь они приехали с целью провести расследование.
— Помимо призывов отрицать пандемию, мы расследовали издевательства над детьми. У нас несколько разных показаний бывших послушников, которые свидетельствуют, что их избивали, когда они были подростками, в качестве «наказания» за провинности, - отметила она.
Напомним, что в Харькове неизвестные жестоко избили активиста местной ячейки «Партии Шария».
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В Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области напали на съемочную группу российской телеведущей Ксении Собчак.
Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
— Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били (российского журналиста Сергея, - прим.) Ерженкова, - заявила она.
По словам Собчак, у съемочной группы отобрали камеру и забрали съемки избиения. Телеведущая вызвала полицию.
Она опубликовала видео, на котором показала, кто совершил нападение.
По ее словам, в монастырь они приехали с целью провести расследование.
— Помимо призывов отрицать пандемию, мы расследовали издевательства над детьми. У нас несколько разных показаний бывших послушников, которые свидетельствуют, что их избивали, когда они были подростками, в качестве «наказания» за провинности, - отметила она.
Напомним, что в Харькове неизвестные жестоко избили активиста местной ячейки «Партии Шария».