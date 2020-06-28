У министра обороны Сербии Александара Вулина обнаружили коронавирус после его визита на парад в Москву. Также болезнь подтвердили у спикера Национального собрания страны Майи Гойкович.
Об этом пишет РБК-Украина.
Гойкович госпитализировали в больницу с воспалением легких. Сейчас она находится в хорошем состоянии и получает необходимую терапию.
Министр обороны Вулин также чувствует себя хорошо, поскольку у него нет никаких симптомов болезни. Вулин находится в самоизоляции, но продолжает регулярно выполнять обязанности министра обороны.
Вулин сделал тест на коронавирус после того, как государственного секретаря министерства госпитализировали с COVID-19.
Напомним, что супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.
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У министра обороны Сербии Александара Вулина обнаружили коронавирус после его визита на парад в Москву. Также болезнь подтвердили у спикера Национального собрания страны Майи Гойкович.
Об этом пишет РБК-Украина.
Гойкович госпитализировали в больницу с воспалением легких. Сейчас она находится в хорошем состоянии и получает необходимую терапию.
Министр обороны Вулин также чувствует себя хорошо, поскольку у него нет никаких симптомов болезни. Вулин находится в самоизоляции, но продолжает регулярно выполнять обязанности министра обороны.
Вулин сделал тест на коронавирус после того, как государственного секретаря министерства госпитализировали с COVID-19.
Напомним, что супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.