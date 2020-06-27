Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили считает, что в Украине «нет государства».

Об этом он сказал в прямом эфире телеканала Украина 24 в пятницу, 26 июня.

— В Украине нет государства. В Украине есть чиновники, которые (действуют - прим.) именем несуществующего государства, потому что государство — это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое в Украине существует? В Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник, - сказал он.

Также политик заявил, что качество жизни в Украине жестко определяется принадлежностью к определенной группе.

— Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет, - заявил он.

Напомним, что глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили объявил на своей странице в Facebook о наборе «команды реформаторов» и разместил форму для участия в конкурсе.