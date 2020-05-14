Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили объявил на своей странице в Facebook о наборе «команды реформаторов» и разместил форму для участия в конкурсе.

— Вас приветствует команда Национального Совета Реформ Украины. Если Вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму, — написал он.

Обязательное требования для кандидатов — это свободное владение английским языком, пятилетний опыт работы по специальности, наличие рекомендации с предыдущего места работы, а также запись короткого видео.

В анкете сказано, что предлагается интересная работа с рыночным уровнем заработной платы, современным офисом в центре Киева и возможностью быстрого профессионального роста.

В списке необходимых специалистов есть:

— юрист в сфере дерегуляции;

— юрист в сфере инвестиционной деятельности;

— PR-специалист;

— SMM-специалист и копирайтер;

— инвестиционный аналитик;

— менеджер по организации событий;

— бухгалтер.

Форму необходимо заполнить и отправить до 23:00 18 мая. Начиная с 19 мая начнут проводить собеседования с потенциальными кандидатами.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

После чего министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что страна отзывает своего посла в Киеве в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Грузия совершила ошибку, отозвав посла.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что вызов из Киева грузинского посла для консультаций не означает, что под сомнение поставят дипломатические отношения или стратегическое партнерство стран.

9 мая стало известно, что Грузия требует экстрадировать Михеила Саакашвили из Украины.