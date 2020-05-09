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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что вызов из Киева грузинского посла для консультаций не означает, что под сомнение поставят дипломатические отношения или стратегическое партнерство стран.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает «Интерфакс-Украина».
8 мая Грузия вызвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента страны Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
— Это не значит, что мы ставим под сомнение или дипломатические отношения, или стратегическое партнерство. Мы отзываем посла только для проведения консультаций о том, как защитить эти отношения от тех авантюристов, что сделать для того, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от этих авантюристов-политиков, — сказал грузинский премьер.
Он выразил уверенность, что из-за «отдельных безответственных политиков» отношения между Грузией и Украиной не окажутся под вопросом.
В то же время Гахария заявил, что не понимает, почему Украина назначает Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета реформ, ведь известно, что в Грузии политика судят за преступления.
Так, в 2018 году Саакашвили заочно приговорили к трем годам заключения по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к 6 годам заключения по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Также Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
После чего министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что страна отзывает своего посла в Киеве в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Грузия совершила ошибку, отозвав посла.
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что вызов из Киева грузинского посла для консультаций не означает, что под сомнение поставят дипломатические отношения или стратегическое партнерство стран.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает «Интерфакс-Украина».
8 мая Грузия вызвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента страны Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
— Это не значит, что мы ставим под сомнение или дипломатические отношения, или стратегическое партнерство. Мы отзываем посла только для проведения консультаций о том, как защитить эти отношения от тех авантюристов, что сделать для того, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от этих авантюристов-политиков, — сказал грузинский премьер.
Он выразил уверенность, что из-за «отдельных безответственных политиков» отношения между Грузией и Украиной не окажутся под вопросом.
В то же время Гахария заявил, что не понимает, почему Украина назначает Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета реформ, ведь известно, что в Грузии политика судят за преступления.
Так, в 2018 году Саакашвили заочно приговорили к трем годам заключения по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к 6 годам заключения по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Также Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
После чего министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что страна отзывает своего посла в Киеве в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Грузия совершила ошибку, отозвав посла.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный