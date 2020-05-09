Грузия требует экстрадировать Михеила Саакашвили из Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в эфире телеканала Imedia, передает телеканал 112.

Он заявил, что в Грузии на Саакашвили заведено дело и он находится в розыске.

— Конечно, у нас была бы совершенно другая реакция, если Саакашвили был просто гражданином Украины, а не находящимся в розыске и осужденным в Грузии. Мы обращались к украинским властям с просьбой об экстрадиции Саакашвили. К сожалению, представители украинских властей в сегодняшних комментариях пропустили именно это обстоятельство, — сказал Давид Залкалиани.

Он добавил, что в международной практике стратегическое партнерство предусматривает уважение суверенитета друг друга.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

После чего министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что страна отзывает своего посла в Киеве в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Грузия совершила ошибку, отозвав посла.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что вызов из Киева грузинского посла для консультаций не означает, что под сомнение поставят дипломатические отношения или стратегическое партнерство стран.