Петр Порошенко заявил, что закрепление в Конституции Украины курса на европейскую и евроатлантической интеграции стало предохранителем от геополитического разворота нашего государства. Власть обязана обеспечить этот стратегический курс, а проевропейская часть общества должна контролировать, чтобы эти положения Конституции не стали омертвевшими.

Об этом пишет пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook по случаю Дня Конституции.

— Почти полтора года назад по инициативе нашей команды в Конституции появилась новая норма - о европейской идентичности украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины. Основной закон прямым текстом обязывает власти обеспечить членство Украины в Европейском Союзе и НАТО, - написал Петр Порошенко.

Он отметил, что наличие такой нормы в Конституции защищает Украину от изменения евроатлантического курса монобильшиствов и ОПЗЖ в парламенте.

— Не все тогда понимали необходимость фиксации в Конституции стратегического курса Украины. Жизнь показала, что наличие такого якоря очень важно, особенно, когда к власти пришли люди, чья картина мира описывается словосочетанием «какая разница?» Именно этот якорь застраховал нас от изменения курса простым решением монобильшиства и ОПЗЖ, - рассказал Петр Порошенко.

Политик акцентировал, что задача проевропейской части украинского общества обеспечить реальное движение Украины в Евросоюз и НАТО благодаря своему контролю.

— Общая задача проевропейской части украинского общества - не допустить омертвение соответствующих статей Конституции, выполнять их и обеспечить реальное движение Украины в Евросоюз и НАТО. Большинство украинских граждан поддерживают членство Украины в этих двух крупнейших международных союзах. Там - надежные гарантии безопасности, благосостояния, мира и государственной независимости Украины. - отметил Петр Порошенко.

Также он заявил, что, возможно, пришло время перенести День Конституции на 5 апреля.

— Украина - европейская страна с давними демократическими традициями. Должны гордиться тем, что одна из первых конституций в мире - это Договоры и Вынесение Прав и вольностей Войска Запорожского, которые Филипп Орлик подписал 310 лет назад. Возможно, пришло время перенести День Конституции на 5 апреля? Наши соседи поляки празднуют свой День конституции 3 мая - в честь конституции Речи Посполитой, принятой 1791 года. У нас не меньше оснований гордиться глубиной и давностью наших демократических традиций. И мы требуем от власти неуклонно придерживаться Основного закона, особенно в части прав и свобод, движения Украины в ЕС и НАТО, - подытожил Петр Порошенко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции присвоил выдающимся николаевским деятелям почетные звания.