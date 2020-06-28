В Исландии в субботу, 27 июня, состоялись президентские выборы. Как и предполагалось по результатам соцопросов, уверенную победу одержал действующий президент Гвюдни Йоуганнессон, опередив своего конкурента на 84 с лишним процентов.

Об этом сообщает Громадське.

Явка на выборах составила 66,9%.

Гвюдни по образованию историк, к победе на выборах в 2016 году преподавал в Университете Исландии. В стране он известен за свою приверженность к ЛГБТ, а также уборкой мусора возле своего дома.

Его соперником был крайний правый политик Гудмундур Франклин Джонссон, который называет себя сторонником президента США Дональда Трампа. Во время своей кампании он выступал за расширение полномочий президента.

В Исландии эта должность является прежде всего символической, но все же президент имеет право накладывать вето на законы. Впрочем в истории страны (она получила независимость от Дании в 1944-м) это произошло лишь трижды.

Йоуганессон уже заявил, что не планирует менять свой предыдущий политический курс.

Отметим, что Исландия пока является одной из самых успешных в преодолении коронавируса стран. За время эпидемии в стране с 365 тысячами населения от COVID-19 умерли всего 10 человек, впрочем из-за закрытия границ значительно пострадал туристический сектор.

Напомним, что в Беларуси список людей, преследуемых по политическим мотивам, достигло 17 в канун президентских выборов.