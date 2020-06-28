Комитет по вооруженным силам палаты представителей США в проекте выделения средств на военный бюджет страны в 2021 году предложил часть денег отправить на сдерживание России в Европе.

Об этом говорится в тексте документа, который опубликован на официальной странице комитета, передаёт Левый берег.

В подразделе «Россия и Европа» говорится о необходимости дополнительно выделить $3,789 миллиардов на поддержку усилий ЕС по сдерживанию России.

Речь, в частности, идет о развитии подводного флота, систем спутниковой связи, подготовке необходимых средств для переброски военнослужащих морским транспортом.

Кроме того в документе говорится о запрете финансирования любой деятельности, способствующей признанию российского суверенитета над Крымом.

Также Конгресс предлагает и дальше ограничивать военное сотрудничество США с Россией за исключением тех случаев, когда речь идет о предотвращении риска конфликтов.

Напомним, что в некоторых районах Швеции, Финляндии, Норвегии зафиксирован повышенный уровень радиации, причиной может быть неисправность атомной электростанции на западе России.