Власть должна немедленно обратиться в Европейский Союз и НАТО, чтобы были задействованы специальные программы гражданской защиты в тех районах Украины, которые страдают от последствий разрушительного наводнения.

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил во время встречи с жителями села Белые Ослов в Ивано-Франковской области, передаёт пресс-служба политсилы.

Команда Порошенко привезла в районы стихийного бедствия генераторы и помпы для откачки воды, а также ознакомилась с масштабами разрушений, чтобы составить план дальнейших действий.

Несмотря на ливень, на встречу с Петром Порошенко пришло очень много людей. Местная учительница Леся Бойко попросила «Европейскую Солидарность» проконтролировать, как власти распределять финансовую помощь, выделенную на преодоление последствий стихии.

— Я - пластунка, учительница местной школы Леся Бойко. Недавно господин Зеленский объявил, что на Запад Украины будет выделено очень много средств. Так же говорили, что ЕС для нас выделят, я слышала, что говорили - и Америка. Может ли ваша партия проконтролировать эти средства? Ведь что-то чует мое сердце, что большая часть не дойдет до таких, как мы, - отметила учительница.

Пётр Порошенко подчеркнул, что приехали для того, чтобы помочь людям.

— Мы приехали не с пустыми руками и не просто «поговорить». Мы приехали для того, чтобы помочь людям светом, помочь откачать воду. Помочь там, где мы можем, в том числе и строительными материалами и техникой. Если власть ждет - мы уже здесь. Мы как оппозиция будем давить на власть и контролировать. Это - наша функция. Я вам обещаю здесь, на Прикарпатье - зубами выгрыз. Не дадим украсть ни копейки из средств, которые должны идти в том числе на вашу поддержку. Я призываю всех Украинских: бок о бок помогите Прикарпатью. Я сегодня не буду жестко критиковать власть за неэффективные действия здесь, в Прикарпатье. Разберемся позже. Но мы должны обратиться к соседним странам, потому что в Прикарпатье беда. Обратиться в ЕС, потому что есть специальная программа гражданской защиты, которая дает эффективный ответ в течение считанных часов. Они сегодня должны быть здесь, у нас, в Прикарпатье. Обратиться в НАТО, ибо новая программа расширенных возможностей позволяет, чтобы силы гражданской обороны были здесь и помогли восстановить мосты, дороги, защитить дамбы. Защитить людей. И мы будем делать это либо сами, либо с властью, но в первую очередь надо помочь людям, - подчеркнул Пётр Порошенко.

Команда Петра Порошенко побывала в селе Черный Поток, которое фактически оказалось отрезанным от цивилизации. В село спецтехникой доставили дизель-генераторы и мотопомпы. Также Фонд Порошенко профинансировал оплату тяжелой строительной техники для восстановления дороги и линий электропередач.

Напомним, что пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко приехал на Прикарпатье в пострадавшие от разрушительного наводнения населенные пункты, чтобы собственными глазами увидеть масштабы беды. Команда Порошенко побывала в Надворнянском районе, куда привезла дизель-генераторы и помпы для откачки воды.