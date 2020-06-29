Венгрия с понедельника, 29 июня, открыла все пункты пропуска на государственной границе с Украиной. До сегодняшнего дня работал только пункт «Захонь - Чоп», а с 01:00 понедельника границу можно пересечь в пунктах «Вилок – Тисабеч», «Лужанка – Берегшурань», «Косино – Барабаш» та «Дзвонковое – Лонья».

Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Посетить Венгрию без обязательного карантина можно только тем гражданам, которые въезжают в 30-километровую приграничную зону. Но они обязаны покинуть страну в течение 24 часов.

Транзитный проезд через территорию Венгрии возможен при наличии документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или другого документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения. Человек также должен предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Венгерские граждане могут ехать без каких-либо ограничений.

Напомним, что Украина открыла все пункты пропуска на границе с Евросоюзом еще 19 июня. Они были закрыты еще в середине марта.