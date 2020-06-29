По состоянию на 29 июня в Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19.
Соответствующие данные опубликованы на странице Николаевского областного штаб по ликвидации последствий ЧС в Facebook.
Всего зарегистрировано 444 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 60.
Из всех 444 подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 76 человек;
- Южноукраинск - 129 человек;
- Первомайск - 15 человек;
- Арбузинский район - 7 человек;
- Баштанский район - 1 человек;
- Братский район - 4 человека;
- Березнеговатский район - 1 человек;
- Веселиновский район - 1 человек;
- Витовский район - 1 человек;
- Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;
- Врадиевский район - 31 человек;
- Доманевский район - 78 человек;
- Казанковский район - 2 человека;
- Кривоозерский район - 11 человек;
- Николаевский район - 1 человек;
- Новоодесский район - 40 человек;
- Очаковский район - 1 человек;
- Снигиревский район - 1 человек.
Всего выздоровели - 282. Умерло всего от последствий COVID-19 - 10.
Всего обследовано ПЦР - 10630 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 72 человека.
Напомним, 28 июня в Николаевской области выявлено 6 новых случаев COVID-19.
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По состоянию на 29 июня в Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19.
Соответствующие данные опубликованы на странице Николаевского областного штаб по ликвидации последствий ЧС в Facebook.
Всего зарегистрировано 444 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 60.
Из всех 444 подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 76 человек;
- Южноукраинск - 129 человек;
- Первомайск - 15 человек;
- Арбузинский район - 7 человек;
- Баштанский район - 1 человек;
- Братский район - 4 человека;
- Березнеговатский район - 1 человек;
- Веселиновский район - 1 человек;
- Витовский район - 1 человек;
- Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;
- Врадиевский район - 31 человек;
- Доманевский район - 78 человек;
- Казанковский район - 2 человека;
- Кривоозерский район - 11 человек;
- Николаевский район - 1 человек;
- Новоодесский район - 40 человек;
- Очаковский район - 1 человек;
- Снигиревский район - 1 человек.
Всего выздоровели - 282. Умерло всего от последствий COVID-19 - 10.
Всего обследовано ПЦР - 10630 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 72 человека.
Напомним, 28 июня в Николаевской области выявлено 6 новых случаев COVID-19.