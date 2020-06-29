По состоянию на 29 июня в Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19.

Соответствующие данные опубликованы на странице Николаевского областного штаб по ликвидации последствий ЧС в Facebook.

Всего зарегистрировано 444 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 60.

Из всех 444 подтвержденных случаев по месту жительства:

- Николаев - 76 человек;

- Южноукраинск - 129 человек;

- Первомайск - 15 человек;

- Арбузинский район - 7 человек;

- Баштанский район - 1 человек;

- Братский район - 4 человека;

- Березнеговатский район - 1 человек;

- Веселиновский район - 1 человек;

- Витовский район - 1 человек;

- Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;

- Врадиевский район - 31 человек;

- Доманевский район - 78 человек;

- Казанковский район - 2 человека;

- Кривоозерский район - 11 человек;

- Николаевский район - 1 человек;

- Новоодесский район - 40 человек;

- Очаковский район - 1 человек;

- Снигиревский район - 1 человек.

Всего выздоровели - 282. Умерло всего от последствий COVID-19 - 10.

Всего обследовано ПЦР - 10630 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 72 человека.

Напомним, 28 июня в Николаевской области выявлено 6 новых случаев COVID-19.