На въезде в Николаев третий день подряд продолжаются проблемы с движением транспорта. В микрорайоне Варваровка вновь образовалась пробка.

Об этом сообщают НикВести.

Отмечается, что пробка на въезде в город со стороны Одессы образовалась в обед. Передвижение транспорта осуществляется очень медленно. По всей видимости, горожане возвращаются с моря после выходных.

Фото: Viber-группа ДТП и Дороги Николаев

Напомним, что с утра субботы, 27 июня, весь центр города стоял в пробках, дороги были загружены грузовиками и легковыми автомобилями, движущимися в сторону Одессы через Варваровский мост.