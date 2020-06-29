На въезде в Николаев третий день подряд продолжаются проблемы с движением транспорта. В микрорайоне Варваровка вновь образовалась пробка.
Об этом сообщают НикВести.
Отмечается, что пробка на въезде в город со стороны Одессы образовалась в обед. Передвижение транспорта осуществляется очень медленно. По всей видимости, горожане возвращаются с моря после выходных.
Напомним, что с утра субботы, 27 июня, весь центр города стоял в пробках, дороги были загружены грузовиками и легковыми автомобилями, движущимися в сторону Одессы через Варваровский мост.
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На въезде в Николаев третий день подряд продолжаются проблемы с движением транспорта. В микрорайоне Варваровка вновь образовалась пробка.
Об этом сообщают НикВести.
Отмечается, что пробка на въезде в город со стороны Одессы образовалась в обед. Передвижение транспорта осуществляется очень медленно. По всей видимости, горожане возвращаются с моря после выходных.
Напомним, что с утра субботы, 27 июня, весь центр города стоял в пробках, дороги были загружены грузовиками и легковыми автомобилями, движущимися в сторону Одессы через Варваровский мост.