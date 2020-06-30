Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко.

Об этом в ходе брифинга 29 июня заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

– Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к завершению, - отметил он.

По словам Гебрейсуса, введенные многими странами ограничительные меры позволили притормозить развитие COVID-19, но не остановили распространение болезни целиком.

– Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом, - подчеркнул глава ВОЗ.

Он отметил, что «несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп».

Напомним, Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной фармакологической компанией CanSino Biologic.