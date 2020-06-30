В Европейской комиссии подтвердили информацию о том, что в рамках механизма гражданской защиты Европейского Союза Италия направила в Украину самолет с помощью для ликвидации последствий наводнений на юго-западе страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейской комиссии, информирует Интерфакс-Украина.

– Сегодня самолет правительства Италии доставит пострадавшему населению насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, электростанции и палатки. В выходные Швеция приняла на себя обязательство направить (в Украину - ред.) противопожарные барьеры, шланги и технических экспертов, - говорится в сообщении.

Кроме того, Европейская комиссия предоставляет Украине помощь с картографированием пострадавших районов через спутниковую систему Евросоюза Copernicus.

– Швеция и Италия служат доказательством солидарности Евросоюза в случае стихийных бедствий. Мы готовы оказать дальнейшую помощь всем, кто находится в пострадавших районах, и поддержать органы гражданской защиты, которые стремятся удовлетворить самые насущные потребности на местах, - заявил комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Напомним, Кабинет министров принял решение направить на запад Украины около 700 миллионов гривен на первоочередные шаги в преодолении последствий наводнения.