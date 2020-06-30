Платформа для онлайн-трансляций Twitch заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа за проявление ненависти.

Об этом сообщает издание The Verge.

Twitch временно приостановил работу аккаунта президента США Дональда Трампа, где обычно транслируются митинги с его участием и записи таких встреч.

В компании отметили, что причиной для бана послужило «проявление ненависти» и расистские комментарии президента. Такие реплики были обнаружены, в том числе, в записи недавнего митинга Трампа в Талсе (Оклахома).

– Политики, как и все остальные пользователи Twitch, должны соблюдать наши Условия предоставления услуг и Принципы сообщества. Мы не делаем исключений для политического или заслуживающего освещения в новостях контента и будем принимать меры в отношении контента, который, как нам сообщают, нарушает наши правила, — сказал представитель Twitch.

В настоящее время оскорбительный контент удален. Когда профиль американского лидера будет разблокирован, пока неизвестно.

Ранее социальная сеть Twitter обозначила сообщения президента США Дональда Трампа, в которых раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента с помощью почты из-за эпидемии, как такие, в которых может быть фейковая информация.



