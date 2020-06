Социальная сеть Twitter отметила как «оскорбительный» твит президента США Дональда Трампа, в котором он обратился к протестующим, намекнувшим на создание в Вашингтоне автономной зоны.

Об этом пишет Новое время.

Заявление президента США прозвучало после того, как протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту США Эндрю Джексону возле Белого дома.

На монументе осталась аббревиатура BHAZ (Black House Autonomous Zone — Автономная зона Черного дома). В этом «послание» демонстранты намекали на Белый дом.

Twitter не стал удалять пост, но оставил возле него отметку.

We’ve placed a public interest notice on this Tweet for violating our policy against abusive behavior, specifically, the presence of a threat of harm against an identifiable group.https://t.co/AcmW6O6d4t