Клуб

Світла не буде 18 годин: графіки відключення на Миколаївщині 28 січня

Відключення світла. Архівне фото: МикВістіВідключення світла. Архівне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області у середу, 28 січня, очікуються планові відключення електроенергії.

Як повідомили у «Миколаївобленерго», графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 01:00 - 05:00; 09:00 - 15:00; 17:00 - 23:00

Всього: 16 годин

1.2 – 00:00 - 03:00; 05:00 - 11:00; 13:00 - 19:00; 21:00 - 00:00

Всього: 18 годин

2.1 – 03:00 - 09:00; 11:00 - 17:00; 19:00 - 00:00

Всього: 17 годин

2.2 – 00:00 - 01:00; 05:00 - 11:00; 13:00 - 19:00; 21:00 - 00:00

Всього: 16 годин

3.1 – 00:00 - 01:00; 03:00 - 09:00; 11:00 - 17:00; 19:00 - 00:00

Всього: 18 годин

3.2 – 00:00 - 05:00; 07:00 - 13:00; 15:00 - 21:00; 23:00 - 00:00

Всього: 18 годин

4.1 – 00:00 - 03:00; 07:00 - 13:00; 15:00 - 21:00; 23:00 - 00:00

Всього: 16 годин

4.2 – 00:00 - 05:00; 07:00 - 13:00; 15:00 - 21:00

Всього: 17 годин

5.1 – 00:00 - 01:00; 03:00 - 09:00; 11:00 - 17:00; 19:00 - 00:00

Всього: 18 годин

5.2 – 01:00 - 07:00; 09:00 - 15:00; 17:00 - 22:00

Всього: 17 годин

6.1 – 00:00 - 03:00; 05:00 - 11:00; 13:00 - 19:00; 21:00 - 00:00

Всього: 18 годин

6.2 – 01:00 - 07:00; 09:00 - 15:00; 17:00 - 23:00

Всього: 18 годин

Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.

Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.

