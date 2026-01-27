У Києві планують створювати викопні туалети через загрозу замерзання труб, — голова РДА

Пункти незламності у Києві. Ілюстративне фото: ДСНС

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов повідомив, що у Києві, зокрема на Троєщині, готуються до облаштування викопних туалетів через загрозу замерзання труб водопостачання та каналізації.

Про це він заявив в інтерв’ю LB.ua.

— Ми ще влітку дивилися на таку перспективу. Ви знаєте, яка ситуація з резервним живленням піднасосних груп водогону і Бортничів. Що робити в короткий термін, коли ситуація критична? Риється яма, накривається, зверху дірка — все. Будемо робити туалети, як у селі», — сказав Максим Бахматов.

Він зазначив, що над цим працюють спільно з «Київзеленбудом» та районним шляхово-експлуатаційним управлінням, які мають необхідну техніку та персонал.

Також Максим Бахматов наголосив, що Троєщина є єдиним районом Києва, який на 100% залежить від одного джерела теплопостачання. Водночас ТЕЦ-6 наразі тепла не подає. Лісовий масив намагаються заживити через альтернативні джерела, однак для Троєщини можливості перепідключення немає.

— Нам не кажуть, що саме сталося, але відомо, що це сталося після останнього обстрілу — у ніч проти суботи (проти 24 січня, — прим.). Реально стан критичний, і ніхто не знає, що робити. Хоча ще в серпні як голова району я спокійно спитав, що буде, якщо: а) є опалення, немає електрики, б) нічого немає взагалі — що робимо зі школами? У відповідь «ха-ха-ха, хі-хі-хі». Пантелеєва питав тричі, Кличка тричі. Мені кажуть: «Так треба ж брати вас, Максим Бахматов, зі собою на наради до прем'єр-міністра». Так беріть, я вам усе скажу, що буде! — сказав Максим Бахматов.

Наразі у школах Деснянського району облаштували десять опорних пунктів обігріву та перебування, які можуть вмістити від 20 до 30 тисяч людей. У разі потреби планують залучити ще 40 шкіл району.

За словами Максима Бахматова, загалом у Києві є 50 мобільних котелень, з яких Деснянський район отримав п’ять. Інші пункти обігрівають тепловими гарматами, генераторами та іншим обладнанням. Він також зазначив потребу в організації харчування, обігріву, забезпеченні дровами та біотуалетами.

Зазначимо, що у Києві близько 600 будинків наразі перебувають одночасно без тепло-, водо- та електропостачання. Усі вони знаходяться на Троєщині.

Також через відсутність тепла та світла в будинках у деяких районах після російських обстрілів ДСНС підготувала до роботи 41 польову кухню. Із них чотири вже працюють і забезпечують харчуванням.

Внаслідок масованої атаки РФ по Києву та пошкоджень критичної інфраструктури у ніч на 24 січня у місті знову майже 6 тисяч будинків залишилися без опалення, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.