У Києві розгорнули 56 точок видачі гарячої їжі: за тиждень люди отримали вже понад 26 тисяч порцій

У Києві розгорнули 56 точок видачі гарячої їжі. Фото: Юлія Свириденко

У столиці через відсутність тепла та світла в будинках у деяких районах після російських обстрілів ДСНС України за дорученням уряду підготувала до роботи 41 польову кухню. Із них чотири вже працюють і забезпечують харчуванням працівників ДСНС.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ще 37 кухонь готові до застосування та екстреного розгортання по місту.

Загалом у Києві працюють 56 точок видачі гарячої їжі. Її готують представники World Central Kitchen та Червоного Хреста, з якими ДСНС уклала меморандум про співпрацю.

За тиждень мешканці столиці отримали понад 26 тисяч порцій гарячої їжі.

— У Київській області в районах, де ускладнена ситуація з відновленням тепла і світла, для видачі обідів працює фудтрак у Броварах — він забезпечує по 16 000 порцій на добу, а також потяг-кухня від Укрзалізниці в Ірпені, яка щодня готує і роздає 4 000 порцій, — повідомила прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, Миколаїв направив дві аварійні бригади облтеплоенерго на допомогу Києву, де після ворожих обстрілів є проблеми з теплопостачанням.