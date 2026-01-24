РФ атакувала Київ «Шахедами» та ракетами: є загиблий та поранені

Наслідки атаки по Києву у ніч на 24 січня 2026 року, фото: ДСНС

Війська РФ здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети у ніч проти 24 січня. Станом на ранок відомо про одну загиблу людину та чотирьох постраждалих.

Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака російських безпілотників по столиці розпочалася близько 1-ї години ночі. У місті працювала ППО. Станом на ранок відомо про такі пошкодження:

У Деснянському районі сталося падіння уламків на нежитлову будівлю.

У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа у гаражному кооперативі. Також палав бензовоз на стоянці. Внаслідок падіння уламків вибиті вікна у багатоквартирному житловому будинку.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА неподалік приватного медзакладу пошкоджені вікна в його будівлі. Минулося без пожежі.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на територію нежитлової забудови виникла пожежа. За іншою адресою вибило вікна в приватному будинку.

У Солом’янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.

Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням.

Через нічний обстріл поїзди київського метро на зеленій лінії тимчасово курсують зі змінами — на відкритій ділянці зеленої лінії під час огляду території знайшли пошкодження огорожі.

Нагадаємо, у ніч проти 24 січня російські війська масовано атакували Харків. Відомо про 19 постраждалих, серед них — дитина.